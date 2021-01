Repubblica - Incognita contagi, Euro '21 può tagliare le città a rischio: Roma è in bilico

vedi letture

L'incognita contagi potrebbe costringere la UEFA a modificare il prossimo Europeo. Come sottolinea questa mattina la Repubblica, infatti, il format itinerante con 12 sedi previsto per Euro 2021 resta in discussione a causa della pandemia. Detto più semplicemente, il Covid potrebbe obbligare gli organizzatori a tagliare le città a rischio, tanto che oggi appare in bilico persino la gara inaugurale a Roma.

Le autorità competenti e la UEFA stanno valutando ogni soluzione, con la speranza ovviamente di poter mantenere inalterata la competizione. Il Piano B? Disputare tutte le partite in un unico Paese, con Portogallo, Germania e Russia grandi favorite. La decisione definitiva - aggiunge il quotidiano - sarà presa a marzo.