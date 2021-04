Repubblica - L'ultimo consiglio di Allegri ad Agnelli: "Liberati di Cristiano Ronaldo"

vedi letture

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è in bilico, anche se il contratto in scadenza nel 2022 e a cifre molto onerose mette entrambe le parti in difficoltà. Un suggerimento, quello di salutare il portoghese, che ad Andrea Agnelli era arrivato in tempi non sospetti, secondo quanto rivela la Repubblica. Prima che lo mandassero via, scrive il quotidiano, Massimiliano Allegri diede infatti proprio questo consiglio al proprio presidente: “Liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società”. Suggerimento non ascoltato.