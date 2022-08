Repubblica.it - Inter, rifiutata la prima offerta del Chelsea per Dumfries: giovedì nuovo contatto

Il Chelsea punta Denzel Dumfries. I Blues hanno tentato l’offensiva offrendo 25 milioni di euro ma, secondo quanto riporta Repubblica.it, l’Inter avrebbe rifiutato visto che per lasciar partire il difensore ne chiede almeno 35. Non è escluso però che nei prossimi giorni il club di Londra tornino all’attacco con un altro contatto previsto già per la giornata di giovedì.