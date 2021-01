Rush finale - Cutrone pronto a tornare in A. Testa a testa tra Udinese e Parma

È testa a testa tra Parma e Udinese per Patrick Cutrone, attaccante che ha interrotto in anticipo la propria esperienza alla Fiorentina per tornare al Wolverhampton ma che vorrebbe tornare subito in Italia visto lo spazio relativo che potrebbe trovare in Premier.

Il post Lasagna - L'Udinese ha bisogno di trovare un sostituto dopo l'addio di Lasagna e una situazione in attacco che, nonostante Llorente, è comunque difficile. Cutrone è stato il primo nome in lista ma la richiesta di 12 milioni per il riscatto, ha bloccato momentaneamente una trattativa che sembrava sulla via della conclusione.

Lo zampino del Parma - A quel punto sono stati i Ducali a inserirsi per un testa a testa che animerà le prossime ore di mercato delle due società. Il club di Krause sembra essere pronto a dare il via libera alle cifre richieste degli Wolves, ma in caso di rilancio dell'Udinese, potrebbero essere proprio i friulani a sbloccare l'acquisto. Una sfida a distanza che comunque permetterà al giocatore di rientrare in Serie A dopo mesi difficili in viola.