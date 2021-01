Rush finale - Genoa, Lerager è il preferito di Nicola: Torino in pressing per la svolta

Lukas Lerager è forse l'obiettivo principale per la mediana del Torino. Il calciatore danese, protagonista col Genoa, è un'espressa richiesta di Davide Nicola che lo ha allenato l'anno scorso proprio al Grifone. Le sue doti lo rendono perfetto per il gioco che il nuovo tecnico granata vorrebbe improntare per far uscire la squadra dai bassi fondi della classifica e il giocatore avrebbe già detto sì al trasferimento. Cairo e Vagnati stanno però valutando anche altri profili prima di chiudere l'operazione, come Mandragora e Kurtic. Tutte le strade però, sembrano convogliare verso il centrocampista classe 1993, con un'operazione che tra prestito e riscatto potrebbe valere non più di 5 milioni di euro.