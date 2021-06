SassuoloNews - Locatelli-Juve, oltre a Dragusin il Sassuolo valuta anche Fabio Miretti

"Locatelli vuole la Juve e la Juve vuole Locatelli. Su questo non ci piove". Lo scrive 'Sassuolonews.net', che fa il punto sulla trattativa tra Juventus e Sassuolo per il trasferimento in bianconero di Manuel Locatelli. Ecco il testo integrale.

"Manuel Locatelli vuole la Juventus. Tantissimi club hanno chiesto informazioni al Sassuolo, ci sono già state delle prime chiacchierati con alcuni club stranieri come ad esempio il Borussia Dortmund, ma anche i vari PSG, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, stanno seguendo con attenzione la vicenda legata al futuro del giovane centrocampista del Sassuolo. Locatelli lascerà il club neroverde. Lo diciamo da tempo e ormai ci sono pochi dubbi a riguardo. Il giocatore non direbbe di no a un'importante offerta proveniente dall'estero ma, stando a quanto appreso in esclusiva da SassuoloNews.net, ha scelto di dare priorità alla Juventus.

Locatelli vuole la Juve e la Juve vuole Locatelli. Su questo non ci piove. Ora però bisogna fare i conti con il 'terzo incomodo', ovvero il Sassuolo Calcio. Il club neroverde, da sempre bottega cara, asseconderà il giocatore - come promesso allo stesso da Giovanni Carnevali in una delle loro recenti chiacchierate - ma naturalmente solo se la Juve accontenterà il Sassuolo. I neroverdi nel giro di 48 ore incontreranno la Juventus per iniziare a chiacchierare di Manuel Locatelli e non solo. In ballo ci sono diverse situazioni: dal Loca passando per alcune calciatrici della Juventus Women che potrebbero passare in neroverde come ad esempio Sofia Cantore, ma anche di alcuni giovani talenti neroverdi e di alcuni giovani talenti bianconeri che potrebbero fare al caso delle due squadre.

Radu Dragusin è uno dei nomi che piace al Sassuolo. Marlon è partito, Ayhan potrebbe andare via, non è da escludere nemmeno la partenza di Gian Marco Ferrari (lo voleva De Zerbi ma lui non voleva l'Ucraina). Serve almeno un difensore centrale e il 2002 Dragusin rientra nei parametri del Sassuolo, ma alle giuste cifre. La Juve vorrebbe imbastire un affare 'alla Chiesa' ovvero un prestito biennale con obbligo di riscatto, una soluzinoe che il club emiliano potrebbe accettare. Solitamente il Sassuolo accetta una sola contropartita tecnica (al massimo) negli affari importanti e potrebbe essere così anche questa volta, ma visti i buoni rapporti con la Juventus, non sono da escludere delle nuove operazioni, slegate all'affare Locatelli. Si è parlato dei vari Felix Correia, Rafia e Da Graca, ma attenzione anche a un altro gioiellino delle giovanili bianconero: Fabio Miretti.

Miretti è un centrocampista offensivo classe 2003, cresciuto da giovanissimo fra Saluzzo e Cuneo che si è imposto nella Primavera bianconera. Miretti è un giovane talentuoso e di belle speranze che potrebbe fare al caso del Sassuolo. Nella Primavera e nella seconda squadra della Juve ci sono diversi elementi interessanti e Carnevali e Rossi ne parleranno con Cherubini. I neroverdi potrebbero provare ad approfondire i discorsi per il gioiellino Miretti, uno dei possibili nomi buoni negli affari tra Juventus e Sassuolo. Locatelli ha scelto la Juve ma intanto il Sassuolo sceglie le cifre e anche le eventuali contropartite".