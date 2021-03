Speciale panchine: il punto sulla Sampdoria. Prosegue il cinema tra Ranieri e Ferrero

Claudio Ranieri resta la prima scelta di Massimo Ferrero per la panchina della Sampdoria nella prossima stagione. Il tecnico non vuole parlare di futuro fino a salvezza raggiunta, ma presto i blucerchiati dovrebbero arrivare alla fatidica quota 40 punti e da quel momento in poi si parlerà del nuovo contratto per l'allenatore, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Ferrero non pensa a una riduzione dell’ingaggio del tecnico, ma a una sua rimodulazione, vincolandolo dunque all'ottenimento di particolari obiettivi stagionale. Sulla carta, dunque, una base probabilmente più bassa, ma con la possibilità di farla crescere.

Ranieri aspetta Ferrero Sul suo futuro, Claudio Ranieri ha parlato senza ansie, senza angoscia. "Prima vediamo quello che facciamo, poi per parlarne c'è sempre tempo: per me non è un problema, e l'ho sempre detto. Cerchiamo di far bene le partite che mancano e quando il presidente chiamerà vedremo cosa succede. Vivo tranquillamente anche se nessuno mi vuole, lo faccio per il gusto e l'adrenalina di allenare, senza alcuna ansia. Calma, il presidente sa quando deve parlare. Sono sereno". La chiamata è attesa, ma se così non fosse? Le indiscrezioni dicono che Vincenzo Italiano, che in estate era stato a un passo dal Genoa salvo poi preferire la permanenza allo Spezia, sarebbe il primo nome sulla lista.