Speciale Under 21 - Koundé, Tchouameni, Edouard: il talento della Francia attira le big

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Una nuova infornata di talenti

La Francia prosegue sulla strada intrapresa negli ultimi anni. Ovvero sull'individuazione, formazione e crescita di giovani calciatori che potranno diventare in futuro protagonisti delle big europee e possibilmente colonne della Nazionale maggiore. La stella dell'Under 21 che sta per intraprendere il percorso dell'Europeo è senza dubbio alcuno Eduardo Camavinga, ma a ben guardare nel gruppo a disposizione di Sylvain Ripoll ci sono diversi potenziali campioni. Ne scegliamo uno per reparto: Jules Koundé, Aurelien Tchouaméni e Odsonne Edouard.

Su Kounde, arrivato oramai alla quarta stagione da protagonista fra il biennio passato al Bordeaux e quello attuale al Siviglia, si sta muovendo con forza la Premier League. Arsenal, Manchester City e soprattutto Manchester United hanno già chiesto informazioni e per l'estate si parla già di possibili offerte da 50-60 milioni di euro.

Tchouameni è un vero e proprio mastino nel centrocampo del Monaco, squadra che nonostante la giovane età nei mesi scorsi ha speso 18 milioni per lui. Il Chelsea ha già attivato i radar, chissà magari per la futura sostituzione di Kante. Quindi l'attacco con Odsonne Edouard: prodotto del settore giovanile del PSG, il classe '98 è letteralmente esploso con la maglia del Celtic Glasgow. In questa stagione sono 20 le reti in 34 presenze, più in generale in 162 presenze con gli scozzesi sono arrivati 81 gol e 36 assist.