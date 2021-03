Speciale Under 21 - Liverpool e l'Inghilterra hanno l'erede di Gerrard: Curtis Jones

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

L'eredità di Steven Gerrard

Una luce nell'uragano, che ha improvvisamente e inaspettatamente travolto in patria il Liverpool. Campione d'Europa e l'anno scorso capace di spezzare la maledizione della Premier League, mai vinta nell'era moderna, i Reds hanno subito un tracollo che è stato frutto delle tante sanguinose assenze in difesa e in mediana e di uno spirito che senza la Kop al seguito è andato ad affievolirsi. La luce, però, è un ragazzo del Merseyside, uno Scouse duro e puro come Curtis Jones. Uno che come Trent Alexander-Arnold è cresciuto a pies e Liverpool e con un mito: Steven Gerrard. Lui, però, ne ha preso il ruolo, da 8, in tutto e per tutto, finendo ovviamente accostato all'icona ora allenatore dei Glasgow Rangers. Senza scomodare i santi, i colpi sembrano quelli, tanto che proprio Stevie G gli ha fatto pervenire i suoi complimenti. Di lui l'assistente tecnico dell'U23 dei Reds, Gary O'Neil, ha detto che "uno con questa personalità non lo vedi spesso. E sapevamo che non avrebbe avuto bisogno di un prestito e che era già pronto per il salto in prima squadra. Gerrard, che lo ha allenato nell'U18, di lui ha detto che "deve toccare più palloni possibile perché la squadra è costruita attorno a lui. E' un grande talento, un top player, un grande lavoratore diventerà grandissimo". Amen. Adesso starà a lui guidare la mediana dell'Inghilterra, ricchissima di talento e dove potrebbe condividere le mattonelle della regia della nazionale insieme al concittadino, ma rivale, Tom Davies dell'Everton.