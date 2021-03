Speciale Under 21 - Non fermatevi a Brobbey: l'Olanda trova valanghe di gol con Myron Boadu

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Valanghe di gol e incroci di mercato per Boadu

Ha una media realizzativa perfetta, almeno in Nazionale, Myron Boadu. 1 presenza e 1 gol con l'Olanda dei grandi, 6 presenze e 6 gol con l'Under 21 che guiderà a questi Europei. Attaccante centrale classe 2001 col gol nel sangue, Boadu si è affacciato fra i professionisti nel 2018/2019 col suo AZ Alkmaar dopo la trafila delle giovanili. Lo scorso anno è arrivata l'esplosione con 20 gol e 13 assist in 39 presenze stagionali e quest'anno si sta confermando: ad oggi sono 32 le presenze e 12 le reti. Per un totale, con la prima squadra di Alkmaar, di 35 gol e 18 assist in 82 presenze. Non male, considerando la carta d'identità.

Insieme a Brobbey sarà proprio lui a guidare l'attacco orange in questa competizione, con gli scout di tutta Europa che lo seguiranno decisamente da vicino: in Italia è già da tempo un'idea per Milan e Napoli, ma ad oggi il passaggio successivo dovrebbe essere ancora in patria. Al PSV, molto probabilmente. Soprattutto se la squadra della Philips dovesse far partire Malen in direzione Borussia Dortmund (ammesso e non concesso che Haaland possa lasciare i gialloneri già nella prossima sessione).