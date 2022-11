SportMediaset - CR7 offerto a Napoli ed Inter da Mendes: no secco di entrambe

Continuano a circolare voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il portoghese ha iscritto i suoi figli ad una scuola di Lisbona, lasciando sperare i romantici del calcio in un suo ritorno nella squadra in cui è cresciuto dopo la separazione con il Manchester United. Jorge Mendes invece avrebbe sondato invano le piste che portano a Napoli e Inter, che hanno già rispedito al mittente la proposta, nonostante CR7 sia disponibile anche a ridursi l'ingaggio fino a 10 milioni di euro per 6 mesi.