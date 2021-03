The New Arab - Inter e Fiorentina chiedono ad Hakimi e Amrabat di dire no al Marocco

Chiedere ai propri giocatori di non rispondere alle convocazioni del Marocco e di restare nei rispettivi club. Sarebbe questa l'intenzione di diverse società europee nei confronti dei propri giocatori convocati dal ct Halilhodzic per gli impegni della nazionale. Lo riferisce il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed/The New Arab, secondo cui il timore su possibili infortuni e contagi Covid starebbe facendo propendere in questo momento i club europei a non far partire i tesserati. Oltre a Chelsea e Wolverhampton per Ziyech e Ghanem Saiss, si legge, ci sarebbero anche Fiorentina e Inter che hanno chiesto rispettivamente a Sofyan Amrabat e Achraf Hakimi di rinunciare alla convocazione.