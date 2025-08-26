Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

The Wolf torna in Serie A. Il Sassuolo annuncia Nemanja Matic, il comunicato e i dettagli

The Wolf torna in Serie A. Il Sassuolo annuncia Nemanja Matic, il comunicato e i dettagli
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:09Serie A
di Tommaso Bonan

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Nemanja Matić fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali". Questo il comunicato con cui il club neroverde annuncia l'arrivo del centrocampista ex Manchester United e Roma (tra le altre), oggi 37enne, reduce dall'avventura col il Lione con cui ha risolto il contratto lo scorso 14 agosto.

"Centrocampista serbo di grande esperienza internazionale, carisma e qualità - si legge nel comunicato del Sassuolo - soprannominato “The Wolf”, Matić porta in neroverde leadership, temperamento e una carriera ricca di successi. Nato a Šabac il 1° agosto 1988, cresce calcisticamente nei settori giovanili della Stella Rossa e del Partizan prima di muovere i primi passi tra i “grandi” con Jedinstvo Ub, i neroverdi del Kolubara e il VSS Košice, club quest’ultimo con cui si mette in luce fino a conquistare le prime convocazioni in nazionale.

Nel 2009 approda in Inghilterra al Chelsea, dove vince subito la sua prima FA Cup. Dopo una parentesi al Vitesse e tre stagioni di spessore con il Benfica, torna ai Blues nel 2014 sotto la guida di José Mourinho, con cui conquista due Premier League, una Coppa di Lega e colleziona oltre 120 presenze tra campionato e competizioni europee. Nel 2017 passa al Manchester United, debuttando nella Supercoppa Europea contro il Real Madrid e diventando una colonna dei Red Devils con più di 120 presenze. Nel 2022 si trasferisce in Italia alla Roma, ritrovando Mourinho e disputando una stagione di alto livello che culmina con la finale di Europa League. Successivamente veste le maglie del Rennes e del Lione in Francia.

La sua carriera vanta numeri e trofei straordinari. Tra questi, 251 presenze in Premier League, 107 gare nelle competizioni UEFA europee 48 presenze con la nazionale serba e una serie di trofei di assoluto valore come 3 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega Inglese, 1 Campionato Portoghese, 3 Coppe di Lega Portoghesi e 1 Coppa di Slovacchia. Matić è stato nominato inoltre per due volte Calciatore Serbo dell’Anno.
Con un palmarès unico, il centrocampista serbo, è il calciatore più titolato mai approdato in neroverde. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Nemanja!".

