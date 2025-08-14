Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Lione, lascia anche Nemanja Matic: risolto consensualmente il contratto

Oggi alle 18:27
di Daniele Najjar

Un anno e mezzo dopo il suo arrivo Nemanja Matic ha lasciato l'Olympique Lione. Il nazionale serbo, che aveva completato parte della preparazione estiva con i suoi compagni di squadra, non si era presentato agli allenamenti dall'ultimo ritiro all'estero. Il club ha annunciato la separazione dal giocatore, che aveva ancora un anno di contratto.

In questa sessione estiva dei trasferimenti dopo il cambio di proprietà e la conferma che il Lione giocherà ancora in Ligue 1, hanno salutato già diversi tasselli come Rayan Cherki (andato al Manchester City), Lucas Perri (Leeds), Thiago Almada (Botafogo), Jordan Veretout (Al Arabi), Alexandre Lacazette (NEOM).

Questo il comunicato: "L'Olympique Lyonnais ha annunciato di aver raggiunto un accordo amichevole con Nemanja Matić per la risoluzione anticipata del contratto che lo legava fino al 30 giugno 2026.

Arrivato a gennaio 2024, il nazionale serbo ha disputato 58 partite in tutte le competizioni con il Lione. Grazie alla sua esperienza, ai suoi elevati standard e alla sua leadership, ha svolto un ruolo fondamentale nella ripresa della squadra sin dal suo arrivo e ha continuato ad affermarsi come elemento fondamentale della squadra anche la scorsa stagione. Vero professionista, si è affermato anche come figura chiave nello spogliatoio e come prezioso supporto per i giovani giocatori. L'Olympique Lyonnais desidera ringraziare sinceramente Nemanja per il suo impegno e la sua professionalità durante la sua permanenza al club e gli augura il meglio per il resto della sua carriera".

