Ufficiale Ternana, ecco Ndrecka dalla Virtus Entella: ha sottoscritto un biennale con le Fere

Dopo una sola stagione, si chiude l'avventura di Angelo Ndreçka alla Virtus Entella, che ha ceduto a titolo definitivo alla Ternana l'esterno sinistro classe 2001, che con le Fere ha firmato un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Di seguito, la nota della formazione umbra:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Angelo Ndrecka.

L’esterno sinistro, classe ’01, arriva a titolo definitivo dalla Virtus Entella e si lega alle Fere fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nei settori giovanili di Chievo Verona e Lazio ha poi vestito le maglie di Teramo (14 gettoni e 1 assist) e Pro Patria (70 gare con 1 rete e 13 assist) prima di passare ai liguri dove è sceso in campo, nella passata stagione, 17 volte servendo 2 assist.

Per lui anche 15 presenze con le maglie Under 18/19 e 21 della nazionale albanese".

Ha fatto chiaramente esco anche il comunicato della Virtus Entella: "La Virtus Entella comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Ternana il calciatore Angelo Ndrecka.

Arrivato a Chiavari nella scorsa sessione di mercato, l’esterno sinistro si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa. In uno dei momenti chiave della stagione ha servito l’assist a Tiritiello per il gol vittoria contro il Perugia. Grazie di tutto Angelo e buona fortuna per la tua nuova avventura".