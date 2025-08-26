Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Alleggerito il monte ingaggi della Salernitana: risolto il contratto di mister Martusciello

Alleggerito il monte ingaggi della Salernitana: risolto il contratto di mister MartuscielloTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 10:28Serie C
di Claudia Marrone

Viene alleggerito il monte ingaggi della Salernitana, che comunica l'avvenuta risoluzione consensuale del contratto di mister Giovanni Martusciello, che sarebbe scaduto naturalmente il prossimo 30 giugno 2026. Il tecnico, come noto, è stato il primo allenatore della passata e sciagurata stagione dei granata, iniziata in Serie B e poi terminata con il ko nei playout che ha portato alla retrocessione in C, ma proprio Martusciello era stato esonerato lo scorso 11 novembre a seguito della sconfitta contro il Bari, che aveva lasciato i campani al quartultimo posto della classifica con 13 punti in altrettante gare.

Di seguito, la nota della società di patron Danilo Iervolino:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Giovanni Martusciello, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026.
Ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi di incarico da allenatore della prima squadra nello scorso campionato, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Prende forma lo staff di Chivu: vice Martusciello, avrà il tattico di Inzaghi e il... Prende forma lo staff di Chivu: vice Martusciello, avrà il tattico di Inzaghi e il preparatore di Mou
Viali resiste sulla panchina della Reggiana. Ma sono tre i tecnici contattati dalla... Viali resiste sulla panchina della Reggiana. Ma sono tre i tecnici contattati dalla società
Salernitana, Iervolino si interroga sul futuro di Breda. Non escluso il ritorno di... Salernitana, Iervolino si interroga sul futuro di Breda. Non escluso il ritorno di Martusciello
Altre notizie Serie C
Trento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"... TMW RadioTrento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"
Serie C, in archivio la 1ª giornata: tutti i marcatori dopo i primi 90' della stagione... Serie C, in archivio la 1ª giornata: tutti i marcatori dopo i primi 90' della stagione
Ternana, ecco Ndrecka dalla Virtus Entella: ha sottoscritto un biennale con le Fere... UfficialeTernana, ecco Ndrecka dalla Virtus Entella: ha sottoscritto un biennale con le Fere
Rimini, c'è il tesseramento di Braglia e del suo staff: provvidenziale la cassa di... Rimini, c'è il tesseramento di Braglia e del suo staff: provvidenziale la cassa di compensazione
Alleggerito il monte ingaggi della Salernitana: risolto il contratto di mister Martusciello... UfficialeAlleggerito il monte ingaggi della Salernitana: risolto il contratto di mister Martusciello
Casertana, Mirko Carretta può lasciare. Su di lui tris di squadre dalla Serie D TMWCasertana, Mirko Carretta può lasciare. Su di lui tris di squadre dalla Serie D
Serie C, definitivamente in archivio la 1ª giornata: la gol collection delle gare... VideoSerie C, definitivamente in archivio la 1ª giornata: la gol collection delle gare di lunedì
Novara-Inter U23 1-1, pari all'esordio per la formazione di Vecchi. Gol e highlights... VideoNovara-Inter U23 1-1, pari all'esordio per la formazione di Vecchi. Gol e highlights
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
5 Milan e Juventus, idea di scambio. Tuttosport titola: "Saelemaekers per Vlahovic"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lo scambio Vlahovic-Saelemaekers risolverebbe due problemi (Kolo Muani permettendo)
Immagine top news n.1 The Wolf torna in Serie A. Il Sassuolo annuncia Nemanja Matic, il comunicato e i dettagli
Immagine top news n.2 Il Real Madrid non ha riscattato Nico Paz perché ha altre due possibilità per farlo
Immagine top news n.3 Conrad Harder al Milan, il talento nato in un club modello per tutti nel Mondo
Immagine top news n.4 Corsa e pressing, sembra già l’Inter di Chivu. E Sucic brilla a San Siro
Immagine top news n.5 Juventus tra Genoa e mercato: incognite Vlahovic e Nico Gonzalez
Immagine top news n.6 Dopo il caso Boniface il Milan ha scelto: fatta per Harder, nuovo bomber di Allegri
Immagine top news n.7 Un altro centravanti per Antonio Conte: Hojlund vicinissimo, può arrivare a Napoli a ore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.4 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Il Milan mi ha preso alla sprovvista con Harder. Il Como è la nuova Atalanta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Dove può arrivare il Como di Fabregas? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ziolkowski e altri quattro: l'impegnativa ultima settimana di mercato della Roma
Immagine news Serie A n.2 Roma, Massara vola a Londra per la riposta di Sancho: entro domani la scelta
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, oggi il giorno di Fortini. Per il centro della difesa rispunta Lindelof
Immagine news Serie A n.4 Inter, Sucic: "In questi ultimi due mesi non vedevo l’ora di cominciare a giocare qui"
Immagine news Serie A n.5 Acquafresca: "Napoli sempre favorito. Il Como può entrare tra le prime sei"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Lautaro: "Dopo il Mondiale per club abbiamo parlato tantissimo tra di noi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Top 11 di Serie B: brilla Popov, molto bene il suo Empoli. Carrarese e Venezia top
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Noto: “Entro il fine settimana nuovi innesti per Aquilani”
Immagine news Serie B n.3 Un Baturina anche per la Serie B? Lo Spezia punta il fratello del fantasista del Como
Immagine news Serie B n.4 Rinaudo: "Palermo, tieniti stretto Corona: con Inzaghi può crescere e migliorare"
Immagine news Serie B n.5 Bari, non c’è solo l’attacco. In difesa si lavora al prestito di Cittadini dall’Atalanta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, prima volta per i fratelli Shpendi: non avevano mai segnato nella stessa giornata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio la 1ª giornata: tutti i marcatori dopo i primi 90' della stagione
Immagine news Serie C n.3 Ternana, ecco Ndrecka dalla Virtus Entella: ha sottoscritto un biennale con le Fere
Immagine news Serie C n.4 Rimini, c'è il tesseramento di Braglia e del suo staff: provvidenziale la cassa di compensazione
Immagine news Serie C n.5 Alleggerito il monte ingaggi della Salernitana: risolto il contratto di mister Martusciello
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Mirko Carretta può lasciare. Su di lui tris di squadre dalla Serie D
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dragoni prosegue con la Roma: per recuperare dall'infortunio e conquistare il Barcellona
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Bugeja: "Champions importante per noi, abbiamo le qualità per inseguire l'obiettivo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Giulia Dragoni torna alla Roma in prestito per un altro anno
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan Women, report medico: frattura del malleole peroneale per Nadine Sorelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, Spugna: "Vittoria sul Milan? Risultato che sicuramente ci dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, in archivio la 1ª giornata: esordio top per Spugna, bene la Juve. Il punto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?