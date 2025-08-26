Ufficiale Alleggerito il monte ingaggi della Salernitana: risolto il contratto di mister Martusciello

Viene alleggerito il monte ingaggi della Salernitana, che comunica l'avvenuta risoluzione consensuale del contratto di mister Giovanni Martusciello, che sarebbe scaduto naturalmente il prossimo 30 giugno 2026. Il tecnico, come noto, è stato il primo allenatore della passata e sciagurata stagione dei granata, iniziata in Serie B e poi terminata con il ko nei playout che ha portato alla retrocessione in C, ma proprio Martusciello era stato esonerato lo scorso 11 novembre a seguito della sconfitta contro il Bari, che aveva lasciato i campani al quartultimo posto della classifica con 13 punti in altrettante gare.

Di seguito, la nota della società di patron Danilo Iervolino:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Giovanni Martusciello, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026.

Ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi di incarico da allenatore della prima squadra nello scorso campionato, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali".