Bonucci vede Bastoni al Barcellona: "Squadra perfetta per le sue caratteristiche"
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Leonardo Bonucci è intervenuto a Madrid per i premi Laureus, parlando anche di Alessandro Bastoni e il suo accostamento al Barcellona:
"Il suo modo di intendere il calcio e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con lo stile del Barcellona. È un difensore molto tecnico e con grande visione di gioco. Potrebbe avere qualche problemi con gli spazi che lascia il Barça, ma lì molto sta nella crescita individuale. Bastoni è ancora giovane, ha davanti 6-7 anni ad alto livello e spero anche per la Nazionale che possa ritrovare quella serenità e sicurezza che lo ha contraddistinto negli anni vittoriosi con l'Italia e con l'Inter".
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