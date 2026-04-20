Bonucci vede Bastoni al Barcellona: "Squadra perfetta per le sue caratteristiche"

Leonardo Bonucci è intervenuto a Madrid per i premi Laureus, parlando anche di Alessandro Bastoni e il suo accostamento al Barcellona:

"Il suo modo di intendere il calcio e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con lo stile del Barcellona. È un difensore molto tecnico e con grande visione di gioco. Potrebbe avere qualche problemi con gli spazi che lascia il Barça, ma lì molto sta nella crescita individuale. Bastoni è ancora giovane, ha davanti 6-7 anni ad alto livello e spero anche per la Nazionale che possa ritrovare quella serenità e sicurezza che lo ha contraddistinto negli anni vittoriosi con l'Italia e con l'Inter".