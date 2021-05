Valzer degli allenatori - Chi prenderà l'eredità di De Zerbi? Il Sassuolo all-in su Italiano

Roberto De Zerbi saluterà il Sassuolo tra pochi giorni e il club neroverde non si sta facendo trovare impreparato. Conscio della possibilità dell'addio del tecnico, il club emiliano è andato su Vincenzo Italiano. Ancora nessuna certezza ma il Sassuolo ha messo l'allenatore dello Spezia nel mirino come guida futura. Piace per strategia tattica, per piglio, per caratteristiche, per filosofia. Passare da un tecnico molto ben definito come struttura come De Zerbi a uno altrettanto chiaro come dimensione come Italiano è il salto che vuol fare il Sassuolo. Consegnare il club, chiavi in mano, a un altro con cui aprire un ciclo.

LE ALTERNATIVE La strada sembra chiara e ben definita, Italiano ha più che aperto all'ipotesi e i Platek stanno cercando di convincerlo a dire di no. E se così fosse? Allora il Sassuolo potrebbe andare forte su Alessio Dionisi, anche se Fabrizio Corsi sta facendo lo stesso per trattenerlo all'Empoli. Tra i nomi dell'ultima ora, difficili, Vincenzo Montella e Marco Giampaolo, poi Giovanni Stroppa. Ma l'all-in per Italiano sembra già deciso.