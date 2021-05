Valzer degli allenatori - Italiano, il Sassuolo ha già le idee chiarissime per il dopo De Zerbi

Pubblicamente non ci sono state ancora dichiarazioni di conferma, ma il futuro di Roberto De Zerbi sarà lontano dal Sassuolo. In Ucraina con lo Shakhtar, per la precisione. Lontano dalle luci di riflettori e telecamere la situazione che si sta delineando è questa, con club neroverde che per la sostituzione ha già in mente un nome chiaro e forte: Vincenzo Italiano. Vicinissimo al Genoa lo scorso anno, seguito dalla Sampdoria nelle ultime settimane, salvo sorprese la sua prossima panchina sarà proprio quella del Mapei Stadium. Il tecnico ovviamente non ci sta ancora pensando, prima c'è da portare la barca Spezia in porto. Ma fra una decina di giorni, a campionato concluso, potrà arrivare l'accelerata decisiva. Lo stile di offensivo e l'idea di un calcio propositivo rispecchia le peculiarità ricercate dalla società neroverde. E i concetti di gioco visti quest'anno a La Spezia sembrano calzanti e pronti per essere trasportati in Emilia. A meno che qualche big, magari il Napoli, non decida di intervenire e di rimescolare le carte in tavola. Ma oggi non sembra questa l'eventualità.