Ibra sarà a Sanremo, vi siete già organizzati? Pioli: "Non è il momento, mancano 5 partite"

Avete già organizzato la settimana del Festival di Sanremo, dove Zlatan Ibrahimovic sarà ospite? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro lo Spezia ha risposto così. "No, perché il nostro Festival in questo momento è il campo. Da qui al Festival mancano ancora due settimane e cinque partite, tre in campionato e due in Europa League, Ci sarà il tempo per organizzare. Tutti siamo concentrati sulle prossime partite, che sono troppo importanti".

