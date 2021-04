Ibrahimovic e il caso scommesse, il Milan decide di non commentare la notizia

La notizia rilanciata ieri dal quotidiano svedese AftonBladet a proposito della possibile violazione da parte di Zlatan Ibrahimovic delle norme Fifa e Uefa per essere socio di un'agenzia di scommesse, ha fatto il giro del mondo. La Fifa ha avviato un'indagine e se le notizie corrispondessero a realtà e dunque l'illecito venisse accertato, la commissione giudicante, etica o disciplinare, stabilirà le eventuali pene che vanno da una multa alla sospensione di tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni. Intanto il Milan ha deciso di non commentare la vicenda, un silenzio che non può che fare notizia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.