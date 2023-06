Ibrahimovic sul Monza: "Galliani mi chiama ogni giorno... Ma sono qua per aiutare il Milan"

vedi letture

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport per la sezione Stile, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche delle voci riguardanti un possibile futuro al Monza: "L’ha richiamata Galliani? Mi chiama tutti i giorni da tre anni e mi dice sempre che Monza è bella, che c’è una bella natura, che sul tavolo c’è già il contratto. Ma non siamo là: io sono un giocatore del Milan e sono orgoglioso di esserlo. A una certa età non c’è più l’ego, non hai bisogno di dimostrare. È come Laureus, lo fai per dare, non per ricevere. Sono qua per aiutare il Milan, non come adesso. Voglio essere in campo, lì posso aiutare molto di più".