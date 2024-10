Idea Kalimuendo per la Juventus. Lo consiglia Thiago Motta, lo ha lanciato lui a Parigi

vedi letture

La Juventus, ormai non è un mistero, va in cerca di un nuovo attaccante da affiancare a Vlahovic nel prossimo mercato di gennaio. Una delle varie idee che sta esaminando l'uomo mercato bianconero Giuntoli porta alla Francia e a una vecchia conoscenza dell'attuale allenatore Thiago Motta.

Il riferimento va a Arnaud Kalimuendo, guizzante attaccante francese classe 2002 oggi al Rennes ma cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, in cui ha potuto conoscere da vicino lo stesso Motta. Era la stagione 2018/19 e il mister del PSG Under 19 portò su questo giovanissimo attaccante, piuttosto sotto età considerato che aveva compiuto 17 anni da giusto un mese. Una sola presenza, da titolare nella sconfitta di Youth League contro l'Hertha Berlino, ma la sensazione di aver scoperto qualcosa di davvero interessante. Per il resto della stagione, prima dell'addio di Motta, poi non è stato più chiamato in causa ma la prima pietra era stata apposta.

E il successivo sviluppo di carriera di Kalimuendo avrebbe confermato la bontà nella visione da parte di Motta sui giovani talenti. Il centravanti classe 2002, profilo atipico per una prima punta, si è rivelato giocatore da livelli abbastanza alti in Ligue 1 e capace di mettere a segno quasi cinquanta gol negli ultimi 4 anni di massima serie d'Oltralpe. Capacità confermate anche dal buon avvio in questa annata, nella quale ha realizzato 3 gol in 6 presenze con lo Stade de Rennais, per una media di un gol segnato ogni 134 minuti. Numeri che sicuramente hanno catturato l'attenzione della Juventus, alla disperata ricerca di un'alternativa a Vlahovic in attacco. E questa potrebbe essere un profilo ben conosciuto da mister Motta.