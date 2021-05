Il Bologna per Patrick Zaki: prima della Juve la sua immagine sul tabellone del Dall'Ara

Lodevole iniziativa del Bologna per l’ultimo turno di campionato. Prima della gara contro la Juventus, il club rossoblù trasmetterà sul tabellone luminoso dello stadio Dall’Ara un’immagine di Patrick Zaki. L’obiettivo dei felsinei è quello di sensibilizzare sul tema della detenzione dell’attivista egiziano, studente proprio all’Università di Bologna e arrestato il 7 gennaio 2020 dopo l’atterraggio all’aeroporto del Cairo. Da allora, Zaki è stato detenuto in maniera continuativa in diverse carceri egiziani, peraltro con modalità che hanno suscitato la reazione della comunità internazionale, sebbene sinora non si sia riusciti a ottenerne la liberazione.