Il Borussia Dortmund chiama a raccolta il Muro Giallo su Twitter: “Qualsiasi cosa succeda”

Dortmund senza i suoi tifosi, il celebre Muro Giallo del Signal Iduna Park, non è la stessa cosa. In una serata in cui il Borussia è chiamato a una vera impresa, provare a ribaltare la vittoria conquistata all’andata dal Manchester City, il club giallonero pubblica su Twitter un video in cui chiama a raccolta, ovviamente a distanza, i propri sostenitori. “Qualsiasi cosa succeda”, recita la didascalia.