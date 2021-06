Il Cagliari cerca un difensore: piace Bonifazi, pupillo di Semplici

Il Cagliari è alla ricerca di un difensore, e avrebbe individuato in Kevin Bonifazi il nome giusto per rinforzare il reparto. Lo riporta Sky Sport, che spiega come il centrale, pupillo di Semplici dai tempi della SPAL, sarebbe uno dei primi nomi in cima alla lista dei rinforzi del ds Capozucca. Bonifazi è di proprietà della SPAL e quest'anno ha giocato in prestito all'Udinese, che ha un'opzione di riscatto per assicurarsi il difensore.