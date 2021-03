Il calendario dell'Inter: Conte può provare a vincere lo Scudetto proprio contro la Juve

Undici gare al termine della Serie A. Una gara in meno rispetto al Milan che insegue a -6, +10 dall'Atalanta e anche dalla Juventus, che come i nerazzurri ha una sfida da recuperare, l'Inter sogna concretamente lo Scudetto. E lo fa a undici giornate dal termine, in un tour de force che prenderà il via il 3 aprile e che terminerà il 23 maggio a San Siro contro l'Udinese. Un vantaggio cospicuo che, dovesse restar tale fino alla fine, potrebbe portare la formazione di Conte potenzialmente anche a far festa alla penultima contro la Juventus. Ma è certamente un ragionamento più che ipotetico: di mezzo tante sfide delicate, tra cui la trasferta di Napoli e lo scontro interno con la Roma.

03.04 Bologna-Inter

07.04 Inter-Sassuolo

11.04 Inter-Cagliari

18.04 Napoli-Inter

21.04 Spezia-Inter

25.04 Inter-Hellas Verona

01.05 Crotone-Inter

09.05 Inter-Sampdoria

12.05 Inter-Roma

16.05 Juventus-Inter

23.05 Inter-Udinese