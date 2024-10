Il capo ultrà interista Ferdico: "Ho incontrato Barella e Calhanoglu per i biglietti"

Fa ancora discutere quanto sta emergendo in queste ore a seguito delle indagini e delle perquisizioni avviate dalla Procura della Repubblica di Milano in merito ad attività illecite, di vario tipo, rintracciabili tra i gruppi organizzati nelle curve di Inter e Milan.

Nel mirino degli inquirenti ci sono anche incontri con calciatori come Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e l'ormai ex Juan Cuadrado, adesso in forza all'Atalanta. Da una telefonata tra il leader della curva interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, la stessa in cui è stato fatto il nome di Javier Zanetti, emerge infatti che Ferdico ha "incontrato Calhanoglu e Barella, per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti della Finale di Champions", apprendendo anche delle "lamentele del calciatore turco per il comportamento della società".

Calhanoglu nell'agosto del 2023, si legge negli atti della Procura, avrebbe dovuto trascorrere una serata a cena con la propria famiglia e quella di Antonio Bellocco, erede della cosca 'ndranghetista rimasto vittima di assassinio meno di un mese fa. Poco dopo Calhanoglu, anche quella volta con famiglia appresso, avrebbe trascorso una serata a cena con Ferdico e i suoi cari, ai quali sarebbero arrivate anche magliette ufficiali da gioco. In un'intercettazione datata 22 agosto Ferdico raccontava a Bellocco di un incontro con Calhanoglu e Cuadrado da perfezionare da lì a breve.

Infine c'è la telefonata con Materazzi, che non è indagato ma ritenuto dai pm "uomo ritenuto ancora molto vicino alla Società Interista e allo stesso tempo legato ad esponenti della Curva Nord". Il lancio della birra commercializzata dallo stesso Materazzi, con tanto di promessa dei capi del tifo di impegnarsi perché venisse venduta in via esclusiva nel prossimo stadio dell'Inter, ne sarebbe una prova.