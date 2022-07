Il Chelsea torna alla carica per Dumfries. L'Inter chiede 40 milioni: se parte, serve un sostituto

Denzel Dumfries torna nel mirino del Chelsea. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i Blues hanno sondato nuovamente il terreno con l'Inter per l'esterno olandese. La risposta dei nerazzurri è stata chiara: non si tratta per meno di 40 milioni di euro. Per il Chelsea la richiesta è eccessiva, ma questo non blocca la trattatica: le parti si raggiorneranno, anche l’Inter si aspetta una possibile evoluzione nei prossimi giorni. Un'eventuale cessione di Dumfries, dopo l'addio di Perisic, costringerebbe l'Inter a muoversi sul mercato.