Il cognato di De Ligt può arrivare in Italia: chi è Jip Molenaar, difensore scuola Volendam

Futuro in Italia possibile per un componente della famiglia allargata di Matthijs De Ligt. A rivelarlo è stato AnneKee Molenaar, compagna del difensore centrale della Juventus, nell’intervista a Tuttosport: “Mio fratello ha 20 anni e, dopo l’esperienza in Germania con l’Eintracht Francoforte, verrà in Italia per fare un provino con alcuni club”. Di chi si tratta? Jip Molenaar, olandese classe 2001, cresciuto nel Volendam e, appunto, nelle giovanili dell’Eintracht nella scorsa stagione. Difensore centrale, col calcio ha un rapporto familiare: al di là della parentela acquisita con De Ligt, è infatti figlio di Keje Molenaar, difensore attivo negli anni ’80, che in carriera ha vestito le maglie di Ajax e Feyenoord, e due volte quella della nazionale olandese.