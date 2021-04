Il consiglio di Pioli a Donnarumma: "Resta al Milan, perché è un top club in tutto e per tutto"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato il successo contro il Parma. Sul futuro di Donnarumma: "A Gigio consiglierei di rimanere al Milan perché è un top club in tutto e per tutto. I miei giocatori sono dei combattenti che non sono ancora vincenti ma che stanno combattendo per diventarlo".