Il Crotone è vivo ma è la Lazio a condurre al 45': 2-1 grazie a Milinkovic-Savic e Luis Alberto

vedi letture

Tutti i titolari in campo, un vantaggio trovato dopo pochi minuti, ma la Lazio non riesce a scrollarsi di dosso il momento negativo neanche contro il Crotone. Nonostante ciò, al 45' il punteggio sorride ai capitolini: Milinkovic-Savic sblocca al 14', Simy pareggia alla mezzora esatta, Luis Alberto segna il 2-1 a sei dall'intervallo.

Dopo gli ultimi risultati negativi, ci si attendeva una reazione della squadra di Simone Inzaghi, che infatti comincia in modo arrembante e aggressivo. I biancocelesti sono subito pericolosi con Immobile e passano poco prima del quarto d'ora grazie al piazzato del centrocampista serbo, servito col contagiri da Radu. I calabresi sembrano accusare il colpo ma piano piano guadagnano metri e costringono i padroni di casa a difendersi. E al 30' trovano il pari con un'invenzione di Simy, che sorprende Reina con un tiro di punta preciso e angolato, come quello (stavolta non da calcetto) dello spagnolo, che nove minuti dopo riporta avanti i suoi e chiude la prima frazione. Lazio per ora avanti, il Crotone è vivo e in partita.