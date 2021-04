Il Crotone non risorge, ma Messias è sempre più uomo mercato: farà il grande salto?

"Per me può giocare in tutte le squadre del nostro campionato. Non solo quelle di fascia medio-bassa, in tutte. Sono davvero stupito da questo giocatore. Ha anche la capacità di far bene sia da mezzala che da seconda punta. Chiaro che se fa la mezzala devi mettergli vicino giocatori con una certa struttura". Serse Cosmi non ha dubbi: Junior Messias merita di avere la sua grande occasione. Perché il brasiliano è forse la più grande rivelazione della Serie A 2020/21: fisico, tecnica e visione di gioco, otto gol e quattro assist in campionato. L'ultima rete ieri, a Napoli, aveva illuso il Crotone prima del definitivo 4-3 firmato da Di Lorenzo. Una storia incredibile, quella del classe 1991 di Belo Horizonte, arrivato in Italia nel 2011 per fare il fattorino e ritrovatosi improvvisamente catapultato nel calcio che conta. In due anni si è preso la scena e ora si gode i meritati complimenti, sperando che a luglio qualcuno creda nelle sue qualità.

Tra i pitagorici, però, c'è un altro giocatore che sta facendo grandi cose. Nwankwo Simy, dopo un paio di stagioni passate a prendere le misure, è definitivamente esploso e punta quota 20 reti in campionato. Una cifra enorme, considerando la posizione in classifica della sua squadra e la ormai quasi certa retrocessione: "È un realizzatore straordinario. Nelle mie esperienze in Serie A ho allenato giocatori di grande livello, ma nessuno aveva questa serialità nei gol. Può giocare anche lui in tante squadre di Serie A", ha detto mister Cosmi. Il nigeriano segna da cinque giornate consecutive, un'impresa riuscita - tra gli africani - solo a Keita Balde e George Weah. Siamo ovviamente lontani da quella qualità, ma il ragazzone alto quasi due metri si è guadagnato il rispetto di tutti grazie alla continuità di rendimento. E chissà se, dopo cinque anni, anche per lui sarà arrivato il momento di lasciare la Calabria.