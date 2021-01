Il Crotone vuole riportare Struna in Italia. Trattativa con lo Houston FC

Crotone al lavoro sul mercato, trattativa in corso per arrivare a Struna. Si lavora - riporta Sky Sport - per prenderlo a titolo definitivo. Il cartellino del giocatore è di proprietà dello Houston FC, contatti tra le parti per cercare un’intesa e cercare di anticipare l’Empoli – altro club che lo segue, anche se il giocatore preferirebbe la Serie A alla B.