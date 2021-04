Il ct Mancini: "Zaniolo? Situazione particolare. Al 2° intervento vietato correre rischi"

Roberto Mancini e il recupero di Niccolò Zaniolo. Anche di questo ha parlato il commissario tecnico della Nazionale nel corso di una intervista rilasciata a margine di un evento organizzato dalla Regione Marche: Quella di Zaniolo è una situazione un po' particolare, dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio. Non possiamo correre rischi ed è importante per lui recuperare, poi vedremo tra qualche settimana quale sarà la sua situazione. Io sono sempre positivo, essendo un giovane ha un recupero migliore ma è già al secondo infortunio e non possiamo permetterci per lui e per la Roma di perderlo ancora".

