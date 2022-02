Il derby contro la Juve finisce 1-1, Bremer annulla Vlahovic e il Torino lo esalta sui social

E' Bremer uno dei migliori in campo nel derby tra Juventus e Torino terminato 1-1. Il difensore brasiliano è stato bravo a limitare il pericolo numero uno come Dusan Vlahovic. Una prestazione, quella del difensore granata, celebrata dal Torino sui social con un immagine che ritrae lo stesso Bremer in anticipo sull'attaccante serbo: