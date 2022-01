Il Dortmund irrompe su Scamacca con 45 milioni: il giocatore vuole aspettare l'Inter in estate

"Scamacca e Frattesi restano a gennaio? Vediamo, ci sono delle richieste". Ha liquidato così la questione Gianluca Scamacca e Davide Frattesi l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, nella giornata di ieri. E oggi la Gazzetta dello Sport racconta di un interessamento forte dalla Germania per i due talenti neroverdi. Il Borussia Dortmund nelle ultime ore si è infatti mosso per entrambi. Per il centrocampista il no del Sassuolo è stato secco e perentorio, per l'attaccante se ne può parlare. E così ecco la proposta giallonera: 45 milioni di euro per il cartellino, con la possibilità di lasciarlo in prestito fino a giugno.

Una proposta allettante per il Sassuolo, che però secondo il quotidiano non trova il favore del giocatore. Scamacca non impazzirebbe dall'idea di traslocare nuovamente all'estero e nella sua mente ci sarebbe solo l'Inter, ovviamente a partire dall'estate. I nerazzurri infatti non possono permettersi ulteriori investimenti a gennaio, mentre a giugno la pista potrebbe improvvisamente scaldarsi. Borussia Dortmund permettendo, ovviamente.