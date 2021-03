Il futuro della Roma parla italiano. Si lavora ai rinnovo di Pellegrini e Mancini

La Roma del futuro parlerà italiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport non è un caso che i Friedkin abbiano già dato mandato a Tiago Pinto per blindare i gioielli giallorossi. Per Pellegrini è già fissato un rinnovo senza clausola di rescissione a con uno stipendio da circa 3,5 milioni a stagione. Per Mancini, che piace in Italia e all'estero, pronto un nuovo contratto con una clausola da circa 40 milioni. Senza dimenticare i vari Cristante, Spinazzola, El Shaarawy e Zaniolo, il futuro dell'ItalRoma è vicino.