Il futuro di Lautaro al round finale: è tutto pronto per il rinnovo. Senza più clausola

vedi letture

Infortunatosi nella rifinitura in vista della gara contro il Paraguay, Lautaro Martinez non sarà della partita. Rientrerà prima in Italia e ci sarà per la Lazio o proverà a giocare le gare successive? In attesa di news dal Sudamerica, spiega Gazzetta che per Martinez è tempo di rinnovo. Un nuovo accordo che porterà Lautaro a guadagnare oltre 6 milioni più bonus (un bel balzo, rispetto ai 2,5 attuali) fino al 2026, con eliminazione della clausola rescissoria da 111 milioni. Un passaggio che certificherà il nuovo status di leader del Toro, destinato a diventare ancora di più un uomo squadra.