Ufficiale Il Genoa piazza il colpo Valentin Carboni: il classe 2005 arriva in prestito dall'Inter

Valentin Carboni era arrivato già ieri sera nel ritiro di Moena, unendosi al resto dei compagni e iniziando già a lavorare agli ordini di Vieira. Il Genoa oggi ha ufficializzato il suo acquisto, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, che riportiamo di seguito: "Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Buenos Aires il 5 marzo 2005 arriva a titolo temporaneo dall’Inter, con cui ha vinto due titoli nazionali in ambito professionistico, debuttando e andando a segno nel recente Mondiale per Club. Nel suo palmarès annovera la conquista di una Coppa America con la maglia della nazionale argentina. In carriera ha militato inoltre nel Monza e nell’Olympique Marsiglia. Benvenuto Valentin!".

Anche l'Inter ha reso noto il trasferimento con due righe, confermando la buona riuscita dell'operazione: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentín Carboni al Genoa. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".

La formula come sappiamo è un po' particolare. Il jolly offensivo passa ai rossoblù in prestito secco, ma l'Inter pagherà dei bonus al Grifone in base alle presenze dell'argentino. Un incentivo per i liguri, nella speranza che l'ex Marsiglia possa esprimere tutto il suo valore e tornare più pronto di prima alla base.