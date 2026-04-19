Il Genoa rimette tutto in discussione: Ekhator fa 1-1 a pochi minuti dalla pausa
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Si ristabilisce l'equilibrio alla Cetilar Arena: proprio quando il Pisa sembrava in controllo del vantaggio, una fiammata rossoblù riporta il risultato in equilibrio. Grande gol di Jeff Ekhator, che riceve dopo una bella giocata nello stretto degli attaccanti rossoblù e incrocia col sinistro, battendo Semper sul palo lontano e regalando un sospiro di sollievo a De Rossi e Sucu, oggi in tribuna.
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