Il Genoa si scatena: Lammers e Maksimovic in arrivo, ballottaggio a sinistra, attesa Caicedo

vedi letture

Meno sei alla fine del mercato e il Genoa corre ai ripari. La sconfitta di sabato scorso contro l'Inter, al netto della superiorità tecnica della formazione campione d'Italia allenata da Simone Inzaghi, ha palesato alcune lacune nell’organico a disposizione di mister Ballardini. La dirigenza non ha perso tempo e nella giornata di ieri ha messo a segno due colpi in entrata mirati a rinforzare il pacchetto arretrato, reparto messo decisamente sotto pressione in quel di San Siro, mentre si rincorrono voci anche per quanto riguarda centrocampo e attacco. Nomi di esperienza che servono ad incrementare il tasso tecnico della squadra e che possono aiutare il Vecchio Balordo ad affrontare un campionato che, sperano i tifosi, non sia più di sofferenza come gli ultimi.

Maksimovic per la difesa - In difesa si prepara a sbarcare all'ombra della Lanterna Nikola Maksimovic. Il centrale serbo arriva a parametro zero dopo cinque stagioni al Napoli con una parentesi nel 2018 allo Spartak Mosca. Sono 99 le presenze con la maglia dei partenopei fra campionato e coppa con due reti realizzate. Il giocatore si appresta a firmare un contratto quadriennale dopo aver svolto le visite mediche di rito. Per la fascia invece sono due i nomi accostati al Grifone: il primo è Marvin Zeegelaar di proprietà dell'Udinese mentre il secondo è Mohamed Fares. Il club rossoblu ha il si del calciatore algerino ma deve convincere la Lazio ad accettare il prestito con diritto di riscatto. In caso di fumata grigia viene valutato come alternativa l'olandese.

Lammers e Caicedo - Non solo difesa sotto la lente d’ingrandimento. La dirigenza è a caccia anche di profili per rinforzare l'attacco che vede per ora soltanto Pandev e i giovani Buksa, Bianchi e Kallon, seppur tutti e tre molto promettenti. Il primo nome è Sam Lammers che, dopo un lungo corteggiamento, arriverà dall'Atalanta. Il secondo è Felipe Caicedo, sempre della Lazio, punta centrale classe 1988 e vero esperto delle reti siglate nei minuti finali. Nella giornata di ieri sarebbero stati allacciati i primi contatti fra le società ma il giocatore non ha ancora sciolto le riserve. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare la risposta dell’ecuadoriano. Il Genoa attende notizie. E intanto si scatena sul mercato.