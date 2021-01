Il gol dopo l'astinenza, l'esultanza rabbiosa: riscatto Lautaro, il più giovane in doppia cifra in A

Una rete propiziata da un rimpallo fortunoso, ma senza quel piede la palla in porta non ci va. Lautaro Martinez, pur senza brillare, contro il Benevento si riscatta e ritrova una rete che mancava da sei partite, quattro in campionato e due in Coppa Italia. E subito dopo il sinistro chirurgico che batte Montipò esulta con un urlo liberatorio, una festa rabbiosa dopo un periodo di astinenza che aveva fatto traballare le sue certezze.

Record. Ma non è tutto. L'argentino sale a quota 10 gol in Serie A, 11 in stagione. E, come reso noto da Opta, con questa rete diventa il più giovane tra quelli in doppia cifra in questa Serie A e il quarto più giovane nei cinque maggiori campionati europei 2020/21 (dopo Erling Haaland, Silas Wamangituka e Kylian Mbappé).