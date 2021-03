Il CorSera sulla Juve: "Un'altra cartolina d'addio dall'Europa, spedita troppo presto"

"Un’altra cartolina d’addio dall’Europa, spedita troppo presto, scritta in modo confuso e sofferto, con un grande cuore disegnato, è vero, però non basta: la Juventus va sotto con il Porto, inizia la rimonta con una doppietta di Chiesa, ma poi si ferma lì: ai supplementari il gol su punizione di Sergio Oliveira rovina tutto e la rete della speranza dopo 116’ minuti di Rabiot non evita una serata amarissima e folle, come l’assedio finale. Così Madama si fa eliminare ancora agli ottavi, da un avversario rimasto in dieci uomini dopo un’ora di gioco". E' questo il commento del Corriere della Sera, che dedica ampio spazio all'eliminazione-flop della Juve dalla Champions League: "Negli occhi restano - si legge - la reazione nella ripresa della Juve, la maturità internazionale dell’attaccante azzurro e soprattutto un Ronaldo mai così scarico in serate decisive: la schiena girata sulla punizione del 2-2, la palla che gli passa sotto alle gambe e rotola verso la rete è un’immagine chiave".