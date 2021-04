Il Sun durissimo: "Smalling da incubo. E' la prova che Solskjaer ha fatto bene a cederlo"

vedi letture

C'era grande attesa per il ritorno di Chris Smalling a Old Trafford per la semifinale di andata di Eruopa League fra Manchester United e Roma. E i giudizi, dopo il 6-2, non sono ovviamente positivi. Il più duro probabilmente è quello del The Sun che scrive: "Il ritorno da incubo di Smalling a Old Trafford prova che Solskjaer ha fatto bene a cederlo". Dopo un primo tempo positivo, il difensore inglese si è reso protagonista di diversi errori sui gol in sequenza del Manchester United.