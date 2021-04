Il ko col Genoa visto da Italiano: "Non mi è piaciuto: ora dobbiamo essere diversi"

La gara contro il Genoa, persa e persa male, ha lasciato strascichi ma anche voglia di riscatto per quanto riguarda il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano. Ne ha parlato alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona. "La partita contro il Genoa ha lasciato che, personalmente, pensavo si potesse ottenere qualcosa in più in termini di punti, di prestazione, che immaginavo diversa sotto l'aspetto dell'attenzione, con l'approccio che non mi è piaciuto. Dispiace non aver mosso la classifica, non aver ottenuto quanto speravamo, ma ci dice che domani dovremo essere diversi perché l'avversario è forte, se si esprime al meglio ti mette in difficoltà, e dobbiamo essere diversi da Genova".