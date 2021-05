Il Manchester City piomba su Bastoni: rinnovo in stallo, è lui il big in partenza dall'Inter?

vedi letture

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe essere lontano dall'Inter. Il centrale, tra i giocatori maggiormente cresciuti nel corso delle ultime due stagioni, potrebbe rappresentare il big' sacrificato' in estate dalla formazione nerazzurra. Per Il Corriere dello Sport oggi in edicola, sul giocatore c'è il Manchester City: l'ex Parma piace molto a Pep Guardiola e il rinnovo di contratto, che pareva certo, ora è in stallo totale.