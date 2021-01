Il mercato non fa cambiare idea a Pioli: "L'obiettivo è arrivare in Champions League"

Stefano Pioli parla del mercato del Milan in conferenza stampa. "Ringrazio proprietà e area tecnica per migliorare il gruppo. Credono tanto in questo progetto ma l'obiettivo non cambia: vogliamo vincere tutte le gare, essere ambiziose ed essere tra le prime quattro. E' una corsa a sette, tutte forti, ma la prossima è la gara più importante e anche la più difficile".