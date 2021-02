Il Milan crede ancora allo Scudetto? Leao: "Sì, siamo giovani e abbiamo talento"

In conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Stella Rossa, Rafael Leao, attaccante del Milan, risponde così a chi gli chiede se i rossoneri siano convinti di poter riconquistare la vetta della classifica e lottare per lo scudetto: "Sì. Siamo molto giovani, anche il nostro allenatore e tutta la dirigenza ci danno la fiducia per entrare in campo tranquilli, per far vedere che siamo giovani, abbiamo talento e voglia di dimostrare quello che possiamo fare in campo. Siamo tranquilli".

