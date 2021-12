Il Milan non molla la pista Faivre. Ma il Brest è irremovibile e chiede 15 milioni di euro

“Lascerà il Brest solo per una super offerta”, aveva detto nei giorni scorsi il ds del club transalpino parlando di Romain Faivre. Il centrocampista la scorsa estate era stato ad un passo dal trasferimento al Milan salvo poi dover restare in Ligue 1 nelle ultime battute del mercato. Il Milan però non lo ha perso d’occhio e secondo RMC Sport anche negli ultimi giorni i dirigenti rossoneri sono segnalati sul giocatore. Il Brest però per lasciarlo partire adesso chiede non meno di 15 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse attuali del Milan. Per questo, l’operazione è più fattibile in vista della prossima estate.